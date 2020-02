Nel video intervista a Sergio Venturi, Assessore regionale uscente alla Sanità

Con una nuova conferenza stampa l’assessore alla sanità Sergio Venturi ha fatto il punto sugli aggiornamenti dell’ultima ora. I casi in regione sono saliti a 47, quasi venti in più rispetto alla situazione di ieri sera. E oggi si conta anche la prima vittima nella nostra regione. Il paziente era un cittadino lombardo, un 70enne già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della “zona rossa” della Lombardia, era stato ricoverato all’ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a Parma. A Modena i ricoverati per coronavirus al Policlinico sono arrivati a 8, tutti familiari o amici del 62enne carpigiano che è il primo caso registrato sul territorio modenese.

Per fortuna da Piacenza arrivano anche buone notizie. Due persone sono infatti guarite e una mamma affetta dal virus ha partorito senza problemi un neonato che non presenta alcun sintomo.