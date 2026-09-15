Nel video l’intervista a:

– Enrico Corsini, Presidente Le Terre del Balsamico

– Giovanni Bertugli, Responsabile Settore Cultura e Promozione della Città Comune Modena

– Sabrina Federzoni, Vicepresidente Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Per ogni nuova figlia femmina, era tradizione imprescindibile per le famiglie modenesi avviare una batteria d’aceto, da usare come dote nuziale. Un’usanza nata nelle case, tramandata di generazione e generazione e poi cresciuta, fino ad evolversi nelle splendide acetaie che tutti oggi conosciamo. La tradizione e le tecniche della produzione dell’oro nero, che rende riconoscibile Modena nel mondo, tornano a dare sfoggio di sé con “Acetaie Aperte”. L’appuntamento, promosso da Le Terre del Balsamico, permette di entrare nei luoghi in cui vengono prodotti l’Aceto Balsamico Dop e Igp. Qui si possono respirare i profumi, osservare le botti, ascoltare le storie dei produttori che affondano a quando l’aceto era solo una dote nuziale. L’evento si svolgerà domenica 27 settembre, attraverso visite guidate, degustazioni e programmi speciali per celebrare un prodotto sempre più apprezzato, ma anche imitato. Proprio per mettere in guardia sulle falsificazioni, quest’anno verrà avviato uno speciale mercato.