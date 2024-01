Rapina aggravata in concorso. È questa l’accusa a carico di un 17enne tunisino, ospite di una struttura di accoglienza a Modena che il 13 gennaio scorso, intorno alle 23,30 è stato colto in flagranza di reato insieme ad altri due ragazzi, in zona Musicisti, mentre si avvicinava ad un 14enne per accerchiarlo, percuoterlo e derubarlo del cellulare. Per questo il Gip presso il Tribunale per i Minori di Bologna ne ha convalidato l’arresto. Indagini in corso per risalirei all’identità degli altri due ragazzi.