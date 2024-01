I benedettini lasciano la città di Modena, dopo una storia lunga secoli. Era il 983 quando il culto venne fondato e da allora i Benedettini resero grande e importante l’Abbazia di San Pietro. Da tempo, però, la carenza di vocazioni e non ultimo la vicenda giudiziaria in merito ai soldi lasciati in eredità alla parrocchia, avevano aperto una crisi profonda. Ieri l’”addio” a San Pietro, con l’ultima santa messa all’interno dell’Abbazia presieduta da dom Giordano Rota, Abate di Pontida. Oltre a lui lasceranno San Pietro anche l’ormai ex priore dom Stefano De Pascalis e dom Fabio Brancolini, per proseguire la loro missione presso un’altra abbazia dell’Ordine.