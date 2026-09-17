Nel video l’intervista a:

– Marino Albicini, Presidente Associazione La Voce

– Monica Romani, organizzatrice

Polinago si veste di fiaba. È tutto pronto per la “Festa di Plif”, che sabato 19 settembre torna per la quarta edizione e porta nel paese dell’Appennino un mondo fatto di personaggi fantastici, colori, giochi e storie da vivere insieme. Si comincia al mattino, con il mercatino dell’ingegno e i giochi della tradizione, ma soprattutto con la sfilata in costume. Una giornata tutta da vivere, con musica, spettacoli e attività gratuite, organizzata dall’associazione La Voce. E così arrivano giocolieri, burattini e spettacoli teatrali, insieme a una merenda pensata per i più piccoli. Ma la festa sarà anche l’occasione per celebrare la fantasia attraverso le parole, con la quarta edizione del premio letterario di narrativa per l’infanzia dedicato alle opere inedite. A chiudere la giornata sarà proprio la premiazione dei vincitori del concorso, il momento dedicato agli autori che, con le loro storie, hanno saputo aggiungere una nuova pagina a questa grande fiaba.