Le interviste a:

Gabriel Bauret, Curatore

Michele Pizzi, Direttore Generale di Silvana Editoriale

Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Un bacio rubato alla città. Due giovani si stringono, le labbra si incontrano, e intorno Parigi continua a vivere, indifferente e bellissima. È Le Baiser de l’Hôtel de Ville, lo scatto che ha trasformato un istante qualunque in una delle immagini più celebri della fotografia del Novecento. Da quel bacio prende forma il viaggio nella fotografia di Robert Doisneau, protagonista della nuova mostra all’ala nuova di Palazzo dei Musei di Modena, prodotta da Silvana Editoriale. Circa 150 fotografie in bianco e nero, provenienti dall’Atelier Robert Doisneau di Montrouge, raccontano oltre trent’anni di sguardi: dagli anni Trenta agli anni Sessanta, tra le strade, i bistrot, le fabbriche, le scuole e i quartieri popolari della capitale francese. Un gesto, uno sguardo, una risata, due persone che si incontrano per strada. La sua macchina fotografica diventa così una finestra sulla vita, capace di fermare ciò che normalmente sfugge: la tenerezza, l’ironia, la malinconia, la felicità. Parigi è il suo grande teatro. E la periferia, lontana dall’immagine da cartolina, è il luogo in cui Doisneau trova un’umanità autentica, fatta di volti e piccole storie. In oltre cinquant’anni di lavoro ha raccolto circa 450mila negativi. Un immenso archivio di tempo e di memoria, dopo il successo della mostra “Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica”.