Più sicurezza e vivibilità nel parco della Mimosa, a Solignano di Castelvetro. Va verso un completo restyling l’area verde di via Piave: con un investimento complessivo di 157mila euro, di cui 125mila regionali e 31mila dal Comune, verrà installato un nuovo playground multifunzionale al posto del vecchio e ormai usurato campo da tennis. La nuova area potrà ospitare allenamenti e sfide di basket, calcio e pallavolo. In programma anche il recupero della pista da skateboard e la valorizzazione delle aree comuni, con la possibilità di tenere laboratori e incontri, oltre il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere di videosorveglianza. I lavori partiranno questo autunno, con la riqualificazione delle strutture sportive e con la programmazione del calendario delle attività ludico-sportive.