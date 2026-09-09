Nel video l’intervista a Federico Poppi, Sindaco di Castelvetro

Sotto le due torri, la piazza si trasforma in una grande scacchiera e il tempo torna indietro di cinque secoli. A Castelvetro torna la Dama Vivente, la rievocazione che da oltre cinquant’anni porta in scena atmosfere, costumi e tradizioni del Rinascimento. Il 12 e 13 settembre protagonisti saranno dame e cavalieri in abiti d’epoca, trasformati in pedine di una spettacolare partita a dama vivente, ispirata alla storia dei Nobili Rangoni e al legame con il poeta Torquato Tasso. Il pubblico potrà assistere a danze aeree, giochi di luce e di fuoco, evoluzioni acrobatiche e spettacoli di bandiera, accompagnati dalla voce narrante di Simone Maretti. Un appuntamento che quest’anno avrà una scenografia ancora più suggestiva, con la Dama che torna sulla scacchiera di piazza Roma, riqualificata e pronta ad accogliere uno degli eventi più identitari di Castelvetro.