Tutto bruciato. Una vettura completamente distrutta dalle fiamme e il fuoco che ha raggiunto anche il capannone, mandando in cenere tutto ciò che c’era all’interno. Attrezzi, biciclette, anche un furgone. Sono le immagini dell’incendio divampato questa mattina in via Gavidole, all’altezza del civico 37, a Castelnuovo Rangone. Il rogo è scoppiato intorno alle 11. In pochi minuti la zona è stata avvolta dal fumo, una colonna visibile anche da Modena, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti con le loro squadre per cercare di contenere le fiamme. E la paura è stata soprattutto quella che l’incendio potesse propagarsi per via del vento. A pochi metri ci sono infatti le abitazioni e, proprio di fronte, un maneggio. Il proprietario dell’immobile non era in casa quando è scoppiato il rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Ingenti i danni. Dalle prime ricostruzioni, non sarebbe partito dal capannone, ma dall’esterno, nella zona verde dove era parcheggiata la vettura, andata completamente distrutta. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la mattina per mettere in sicurezza l’area. Ancora da accertare le cause. Sul posto anche la Polizia Locale.