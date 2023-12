Nel video le interviste a:

Fabrizio Severi, Capo distaccamento Comando Vigili del Fuoco Sassuolo

Gianfrancesco Menani, Sindaco di Sassuolo

Gianluigi Vecchi, Caporeparto Vigili del Fuoco Comando di Modena

Musica e preghiere e poi, l’appuntamento che tiene ogni anno i sassolesi con il naso all’insù: le manovre dei vigili del fuoco per rendere omaggio alla Beata Vergine. Così la città delle piastrelle ha festeggiato in una piazza Garibaldi partecipata, nonostante il tempo instabile, l’8 dicembre, la festa dell’Immacolata Concezione. Un momento che dà di fatto il via alle iniziative natalizie della comunità sassolese, diventato a tutti gli effetti un’occasione per stare insieme con solennità. Alle 16 sfidando la pioggia, i Vigili del Fuoco sono saliti con l’ausilio dell’autoscala su, fino al campanile, per raggiungere la statua della Beata Vergine e posarle fiori sul grembo. Un gesto simbolico e spettacolare, che si ripete da anni senza mai perdere il suo fascino e la sua sacralità. Anche a Modena, in piazza Grande, i Vigili del Fuoco sono stati accanto alla cittadinanza in questa giornata di Festa