Nel video l’intervista a:

– Andrea Catellani, Dg Modena Calcio

– Andrea Sartoretti, Dg Modena Volley

L’ordine dei dati numerici, con l’aiuto della tecnologia, per superare il caos anche nello sport. Non poteva mancare, nell’ambito del Festival della Filosofia, un appuntamento per parlare del mondo dello sport, con un’attenzione in particolare all’utilizzo dei dati e delle nuove tecnologie, coinvolgendo le due principali realtà cittadine, il Modena FC e il Modena Volley, con i rispettivi direttori generali, Andrea Catellani ed Andrea Sartoretti. Una serata in cui si è parlato di come il calcio e la pallavolo, sport differenti ma con caratteristiche in comune, siano stati rivoluzionati dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dei sistemi per analizzare ed elaborare le statistiche, sia per gli sviluppi sul campo, come schemi e tattiche, che fuori, come lo scouting. A proposito di novità, l’inaugurazione del Nido, il nuovo Centro Sportivo del Modena, è dietro l’angolo. Anche il volley, sport che vive di statistiche, è stato rivoluzionato dall’avvento delle nuove tecnologie. Si è conclusa da poco la fase a gironi degli Europei maschili, che hanno visto Modena e il PalaPanini protagonisti.