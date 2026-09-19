Lavori in corso per prepararsi alla nuova avventura, con un mese di tempo per farsi trovare pronti. Continua la preseason del Soliera Volley 150, atteso dall’esordio assoluto nel campionato di Serie B1 Femminile, il prossimo 17 Ottobre: le rossoblu ripartiranno, quasi per un segno del destino, da Modena Volley, avversario con cui nella passata stagione hanno vissuto un duello all’ultimo respiro per la promozione dalla B2. Con il confermato coach Filippo Rovatti, le solieresi si presentano ai nastri di partenza di un campionato mai affrontato prima, complicato quest’anno dalla rivoluzione che ha visto la nascita della Serie A3, che rende la B1 un’incognita, sebbene il livello resti molto alto. La promozione in B1 apre un nuovo percorso per Soliera, che nelle scorse stagioni ha vissuto un’autentica scalata, risalendo le categorie inferiori. Tra i tanti volti nuovi del roster rossoblu c’è Alessia Carera, giovane schiacciatrice che nella passata stagione giocava a Torino in B1 e che per la prima volta affronterà il girone C, in cui è stata inserita Soliera.

Nel video l’intervista a:

– Filippo Rovatti, Allenatore Soliera Volley 150

– Alessia Carera, Schiacciatrice Soliera Volley 150