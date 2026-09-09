Nel video l’intervista a Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo

È a Palazzo Ducale che, 83 anni fa, iniziò una delle pagine più importanti della storia di Sassuolo: la Battaglia di Palazzo Ducale, prima storica tappa della Resistenza partigiana e militare contro l’occupazione nazifascista sul nostro territorio. La città delle piastrelle oggi si è riunita per ricordare quell’episodio con una commemorazione ufficiale che si è aperta con la posa della corona alla lapide dedicata al Generale Ferrero, per rendere omaggio alle figure e a quanti presero parte a quella prima fase della lotta di Liberazione. Palazzo Ducale è tornato così a essere il centro della memoria cittadina. Un momento di memoria, consapevolezza e riconoscenza, per ricordare il valore di chi contribuì alla nascita della Resistenza e mantenere vivo, anche per le nuove generazioni, il significato di quella scelta e di quei sacrifici.