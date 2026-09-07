Nel video l’intervista a:

– Daniele Galloppa, Allenatore Modena

– Paulo Azzi, Centrocampista Modena

Una sconfitta che fa male più per il risultato che per la prestazione, comunque da considerare positiva. Questo, in breve, il bilancio in casa Modena della sfida persa di misura con l’Avellino, che ha fatto registrare il primo stop in campionato per i canarini: nel post-partita, ad analizzare la gara è stato mister Daniele Galloppa, che si è detto comunque orgoglioso della prova dei suoi. Un risultato condizionato dagli episodi, a sporcare un po’ quello che è stato il ritorno del tecnico al Braglia, per la prima volta da allenatore e non più da calciatore. Chi ha ritrovato il rettangolo verde del Braglia è stato Paulo Azzi, entrato nella ripresa per provare l’assalto al fortino ospite, ma che non è riuscito ad incidere.