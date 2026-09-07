Tribune in rosso per una deludente Ferrari, ma pronte a festeggiare un successo leggendario di Kimi Antonelli. Il GP d’Italia non regala una domenica da ricordare alla Rossa, protagonista per una scaramuccia iniziale tra Leclerc ed Hamilton, con il britannico che chiude sesto e il monegasco fuori nei primi giri della gara: Monza riesce a festeggiare comunque, però, per la vittoria di Antonelli, che risale dal diciannovesimo posto iniziale e conquista un successo italiano nella corsa di casa che mancava da sessant’anni. Il Gran Premio della Ferrari, come detto, si consuma in gran parte ad inizio gara, prima con un duello tra Leclerc ed Hamilton, con quest’ultimo che termina nella ghiaia e si ritrova decimo in un amen, mentre il monegasco al terzo giro, provando a rispondere all’attacco di Piastri, colpisce le barriere laterali a oltre duecento chilometri orari, spaventando un po’ tutti. Bandiera rossa e tutti ai box, con un po’ di attesa per ripartire, ripagata dalla risalita di Hamilton, che si ritrova terzo, ma soprattutto da quella di Antonelli, che risale in zona podio già al tredicesimo giro, cancellando in pochissimo tempo la penalità dovuta alla sostituzione della power unit della propria monoposto. A metà gara il pilota bolognese prende anche la vetta della gara, duellando con il compagno di scuderia Russell e con Verstappen, prima della virtual safety car per il ritiro di Stroll.

Uscito in quinta posizione dai box, Antonelli ha tentato l’ennesima risalita andando a prendersi il secondo posto al trentasettesimo giro, con Russell in testa, preoccupato per un’infrazione poi non confermata dalla direzione gara. Dopo un primo tentativo non andato a buon fine, con un assaggio di ghiaia in curva 1, Antonelli è ripartito per mettere a segno il ventiseiesimo e decisivo sorpasso di giornata al cinquantesimo giro, prendendosi una vittoria leggendaria e regalando a Monza un pomeriggio di festa, nonostante la brutta giornata della Ferrari, con Hamilton che ha chiuso al sesto posto, limitando i danni in una gara che ha mostrato più di altre quanto siano presenti gli attriti tra i due piloti della Rossa. In classifica piloti, Antonelli vola a sessantasei punti di vantaggio su Russell, con Hamilton che resta comunque in terza posizione, mentre in classifica costruttori allunga ancora la Mercedes, che grazie alla doppietta di Monza supera le centoventi lunghezze di vantaggio sulla Ferrari, sempre seconda.