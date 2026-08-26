Scodinzolano, fanno le feste, ci aspettano dietro la porta e, spesso, sono loro a comandare in casa. Oggi, 26 agosto, da oltre 22 anni, ricorre la Giornata mondiale del cane, istituita nel 2004 dall’esperta americana di animali Colleen Paige, per celebrare il legame speciale tra cani e persone, ma anche per sensibilizzare sulla loro tutela, sul rispetto e sull’importanza delle adozioni responsabili. E a Modena, di cani, ce ne sono davvero tanti. Nel Comune sono circa 15 mila quelli regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina, mentre considerando tutta la provincia il numero supera quota 73 mila. Una vera e propria popolazione a quattro zampe. Il cane non è soltanto un animale da compagnia. È quello che ci accoglie come se fossimo partiti da mesi, anche se siamo usciti soltanto per comprare il pane. Ma è soprattutto quello che capisce quando abbiamo bisogno di una coccola. Una giornata speciale per celebrare chi ci regala fedeltà, allegria e una quantità impressionante di peli sul divano. Ma soprattutto ricordiamo che dietro ogni coda che scodinzola c’è un animale che ha bisogno di cure, attenzione e tanto affetto.