La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un uomo di 24 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 15.00 di ieri, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola, in servizio di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura in via del Mercato, alla cui guida si trovava il 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine. All’atto dell’identificazione, il giovane si è mostrato da subito particolarmente nervoso e agitato. Nello sportello anteriore del veicolo lato guida, gli agenti hanno rinvenuto due confezioni di hashish. La perquisizione, estesa anche al domicilio, ha permesso di rinvenire, suddivisa in diversi involucri, più di 33 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, oltre che un bilancino di precisione.